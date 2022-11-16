Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд решил, что финская Gasum не была обязана принимать порядок оплаты газа "Газпрома" в рублях, а также обязал компании продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту, сообщила финская компания.

"Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться", - подчеркивается в сообщении.

Gasum напомнила, что имеет долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт". В апреле "Газпром экспорт" предъявил Gasum требование о том, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро.

"Gasum не приняла это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвинутым на основании соглашения. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с договором поставки. "Газпром экспорт" прекратил поставки газа компании Gasum в мае", - отмечается в пресс-релизе.

14 ноября арбитражный суд вынес решение по этому делу. "Согласно решению, Gasum не обязан платить в рублях, как и принимать предложенный порядок оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться. Gasum не будет комментировать ситуацию в ходе переговоров", - подчеркивает компания.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.