Индекс МосБиржи поднялся близко к 2200 пунктам вслед за ростом котировок нефти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник завершились ростом на улучшении настроений на внешних фондовых площадках и вслед за растущими котировками нефти (цена Brent превысила $89 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов, "Роснефти" (+2,6%) и расписками TCS Group (+2,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 2196,04 пункта, индекс РТС вырос на 1,8%, до 1142,58 пункт. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 по Москве дешевел на 30 копеек, до 60,56 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+5,6%), "ММК" (+4,7%), Polymetal (+4,2%), UC Rusal (+3,3%), "НЛМК" (+2,7%), "Роснефти" (+2,6%), расписки TCS Group (+2,5%), бумаги "Газпром нефти" (+2,2%), Сбербанка (+1,8% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), АФК "Система" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,1% "префы").

Вечером 21 ноября стало известно, что суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на "Газпром" и пять европейских компаний - участников проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Регулятор UOKiK, сообщивший об этом решении суда, заявил, что обжалует это решение после изучения полного текста. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в Варшаве, а затем - в Верховном суде.

В 2020 году UOKiK завершил двухлетнее расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой для антимонопольного законодательства Польши концентрацию бизнеса, в связи с чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов (UOKiK наложил на партнеров максимальный штраф - в размере 10% выручки: $7,755 млрд на "Газпром", Engie Energy - $14,8 млн, Uniper - $8 млн, OMV - $23,4 млн, Wintershall Dea - $8 млн).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, во вторник неплохо смотрелись акции компаний финансового и потребительского секторов, а также бумаги металлургов. Расписки TCS подросли перед публикацией в среду финансовых результатов работы компании в III квартале. Распродажи затронули бумаги "Лензолота" (-24,2%), где после четырех дней ралли эйфория сменилась фиксацией прибыли. Компания закроет реестр для получения дивидендов за 9 месяцев уже 24 ноября.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, за прошедшие выходные порцию негатива на рынки привнесли новости из Китая, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом и впервые за долгое время были зафиксированы смертельные случаи. Инвесторы опасаются, что в Поднебесной снова могут быть введены жесткие ограничения. Ведущие мировые СМИ, в частности Bloomberg, сообщают, что антиковидные меры определенно будут усилены. В Гонконге второй день подряд наблюдаются достаточно сильные распродажи активов, особенно в техсекторе. На западные площадки данный фактор также оказывает влияние.

Учитывая, что эта неделя в США будет короткой (в четверг биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу - короткий день), вряд ли настрой на покупки окажется сильным, полагает аналитик.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи вернулся к уровню 2200 пунктов, в среду не исключено дальнейшее развитие восходящей тенденции на фоне снижающейся активности торгов на американских рынках.

На нефтяном рынке во вторник преобладал позитивный настрой, котировки получили поддержку после опровержения сообщений о возможном повышении нефтедобычи со стороны альянса ОПЕК+ после декабрьского заседания, а также на фоне ослабления американского доллара.

Страны нефтедобытчики заявляют о приверженности договоренностям по сокращению добычи. В СМИ также появилась информация о приостановке отдельных закупок российской нефти Китаем перед введением ценового потолка. Уже в среду страны из G7 могут анонсировать параметры ограничений, отмечает Кравченко.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, импульс роста рынка акций РФ сдерживали укрепляющийся рубль и очередные санкционные сигналы со стороны ЕС.

Цены на нефть Brent подтянулись ближе к $90 за баррель после того, как власти Саудовской Аравии опровергли слухи о планах наращивания добычи, а также подчеркнули, что намерены придерживаться принятого ранее курса на сокращение. При этом фактором давления на сырьевые цены и риск-аппетит в целом остаются проблемы с распространением коронавируса в Китае, угрожающие введением новых локдаунов.

В среду выйдут протоколы ноябрьского заседания ФРС, предварительные ноябрьские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг США и еврозоны. TCS Group опубликует финансовые результаты за III квартал 2022 г.

При благоприятном раскладе в середине недели могут наблюдаться попытки закрепления выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Торговый коридор на среду - 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, основным триггером роста рынка акций РФ выступили нефтяные котировки. Цены на "черное золото" устремились вверх после заявлений вице-премьера Александра Новака о том, что Россия по-прежнему намерена прекратить поставлять нефть странам, которые будут участвовать в инициированной США программе о "потолке цен". В среду индекс МосБиржи продолжит двигаться в коридоре 2150-2250 пунктов, полагает аналитик.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), но подросли Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,4-1%) и Штаты (индексы растут на 0,2-0,8% во главе с Dow Jones).

В минувшие выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости. Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Активность торгов на неделе сократится, что связано с дополнительным выходным в четверг по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается, отмечает MarketWatch.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены продолжают коррекцию вверх после волатильной сессии накануне, когда котировки Brent локально падали более чем на 5%.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 2%, до $89,21 за баррель (-0,2% в понедельник), январские фьючерсы на WTI также дорожали на 2%, до $81,6 за баррель (-0,1% накануне).

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря (на этих новостях цена Brent локально падала в район $82,3 за баррель).

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

"Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в твиттере, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Вице-премьер правительства Александр Новак напомнил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+12,6%), "Детского мира" (+5,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,2%), "Башнефти" (+4,3%), ПАО "Инарктика" (+3,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,3%), расписки VK (+3,1%), бумаги "Русснефти" (+3%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-24,2% и -16% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-14,8%), акции ПАО "Бурятзолото" (-8,1%), "Ижстали" (-3,7% и -4,1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,69 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,54 млрд рублей на акции "Норникеля").