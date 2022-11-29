НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московская биржа") получил отзыв Совета Европейского союза на свое заявление об оспаривании включения в санкционный список, ответ российского депозитария должен быть направлен до 6 января, сообщила гендиректор компании "Степ Форвард", являющейся юридическим консультантом НРД, Ольга Худокормова.

"Мы ожидали возражения на заявление об оспаривании включения НРД в санкционный список. Мы их получили", - сказала Худокормова в ходе онлайн-конференции "Комплаенс: основные тренды 2022" во вторник.

НРД 12 августа 2022 года обратился в Суд общей юрисдикции Европейского союза в Люксембурге с заявлением, цель которого - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки Евросоюза, отменить введенные против него ограничения, введенные 3 июня 2022 года.

По словам Худокормовой, срок ответа на возражения составляет шесть недель с даты получения и истекает 6 января 2023 года.

Она также сообщила, что ее компания как юридический консультант готовит обоснованную позицию на все те аргументы, которые были приведены в возражении Совета Европейского союза и намерена и дальше добиваться защиты нарушенных прав миллионов инвесторов, пострадавших в результате внесения НРД в санкции.

С учетом того, что большая часть документов этого искового заявления является конфиденциальной информацией, это всё, что мы можем в текущий момент времени раскрыть, отметила она в заключение.