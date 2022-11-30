Северсталь потеряла $400 млн из-за ареста западных счетов и складов после санкций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь" потеряла $400 млн из-за ареста западных счетов и складов, заявил председатель совета директоров компании Алексей Мордашов на пленарном заседании в рамках форума "Российский промышленник".

"Мы все понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли $400 млн, чуть больше - застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций" - сказал он.

"Северсталь" и ее основной владелец Алексей Мордашов с июня находятся под блокирующими санкциями США. Весной Мордашов был включен в санкционный список ЕС.