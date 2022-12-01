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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Лавров заявил, что партнеры РФ не будут озираться на "потолки" цен на нефть

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Москву не интересует, каким будет "потолок" цен на российскую нефть, договариваться с партнерами РФ будет напрямую, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"Ну а какой будет "потолок" цен, нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую. И партнеры, которые с нами работают, не будут озираться на эти "потолки", не будут никаких давать гарантий тем, кто эти "потолки" незаконным образом вводит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "всегда, когда мы ведем переговоры с Китаем, Индией, Турцией, другими нашими крупными покупателями, всегда присутствует элемент баланса интересов, как по срокам, как по объемам, так и по цене".

"Но решаться это должно на взаимной основе между производителем и потребителем, а не дядей, который решил просто кого-то наказать", - сказал Лавров.

Он пояснил: "речь не о том, чтобы нам сегодня чуть-чуть побольше получить выручки за нашу нефть, а речь о том, что надо переходить к построению не зависящей от этих неоколониальных методов системы. И мы этим занимаемся с коллегами по БРИКС, еще десятком примерно стран, которые хотят координировать свои действия с БРИКС. Мы этим занимаемся и в ШОС, и конечно в ЕАЭС, наших двусторонних отношениях с КНР, с Ираном, Индией, другими странами".

Глава МИД напомнил, что российская сторона уже на различных уровнях заявляла, что не будет "поставлять нефть тем странам, которые пойдут на поводу у диктаторов".

Сергей Лавров МИД РФ
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