Розничные инвесторы ждут восстановления глобального фондового рынка в 2023 году

готовятся покупать акции ИТ-гигантов - опрос

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - 80% индивидуальных инвесторов считает, что фондовый рынок преодолеет худшую фазу в ближайшие полгода, и 65% намерены продолжать инвестировать, показал опрос, проведенный компанией Finimize. Как сообщает СNBC, опрос провели среди более чем 2000 инвесторов в Европе, Азии и США.

Лишь 1% опрошенных сказали, что планируют полностью продать свои портфели в следующем году. 65% респондентов заявили, что будут продолжать заниматься инвестициями, а 29% рассчитывают пополнить свои инвестиционные счета.

"Эти данные показывают, что даже в текущих рыночных условиях большинство рассматривает волатильность просто как часть экономического цикла", - отметил глава Finimize Макс Рофага.

72% инвесторов будут рассматривать возможности для покупки акций отдельных компаний в 2023 году, и 64% в качестве наиболее привлекательных для инвестиций указали бумаги крупных IT-фирм вроде Apple, Microsoft и Google.

38% опрошенных намерены инвестировать в криптовалюты. Однако мнения сообщества по поводу дальнейшей траектории биткойна, самой популярной цифровой валюты, разделились: 56% считают, что в следующем году биткойн подорожает, а 44% - что подешевеет.

В целом 56% индивидуальных инвесторов готовы более активно инвестировать в криптовалюты, если этот рынок станет лучше регулируемым.

При этом так называемые "мемные акции" не так сильно привлекают розничных инвесторов, как принято думать - 84% опрошенных никогда не инвестировали в такие компании.

"Увлечение акциями GameStop было мимолетным, и недавние попытки организовать похожие движения не увенчались успехом", - сказал вице-президент Finimize Макс Ротери.