Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Розничные инвесторы ждут восстановления глобального фондового рынка в 2023 году

готовятся покупать акции ИТ-гигантов - опрос

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - 80% индивидуальных инвесторов считает, что фондовый рынок преодолеет худшую фазу в ближайшие полгода, и 65% намерены продолжать инвестировать, показал опрос, проведенный компанией Finimize. Как сообщает СNBC, опрос провели среди более чем 2000 инвесторов в Европе, Азии и США.

Лишь 1% опрошенных сказали, что планируют полностью продать свои портфели в следующем году. 65% респондентов заявили, что будут продолжать заниматься инвестициями, а 29% рассчитывают пополнить свои инвестиционные счета.

"Эти данные показывают, что даже в текущих рыночных условиях большинство рассматривает волатильность просто как часть экономического цикла", - отметил глава Finimize Макс Рофага.

72% инвесторов будут рассматривать возможности для покупки акций отдельных компаний в 2023 году, и 64% в качестве наиболее привлекательных для инвестиций указали бумаги крупных IT-фирм вроде Apple, Microsoft и Google.

38% опрошенных намерены инвестировать в криптовалюты. Однако мнения сообщества по поводу дальнейшей траектории биткойна, самой популярной цифровой валюты, разделились: 56% считают, что в следующем году биткойн подорожает, а 44% - что подешевеет.

В целом 56% индивидуальных инвесторов готовы более активно инвестировать в криптовалюты, если этот рынок станет лучше регулируемым.

При этом так называемые "мемные акции" не так сильно привлекают розничных инвесторов, как принято думать - 84% опрошенных никогда не инвестировали в такие компании.

"Увлечение акциями GameStop было мимолетным, и недавние попытки организовать похожие движения не увенчались успехом", - сказал вице-президент Finimize Макс Ротери.

Finimize США Apple Microsoft Google GameStop
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });