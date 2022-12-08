Лидеры России, Казахстана и Узбекистана могут обсудить "газовый союз" в Бишкеке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Москвы о создании "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана может обсуждаться на саммите ЕврАзЭс 9 декабря в Бишкеке, где соберутся президенты России, Казахстана и премьер Узбекистана, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Эта идея в стадии обсуждения, и я не исключаю, что и в Бишкеке каким-то образом будет затронута. От Узбекистана, как я уже сказал, будет премьер-министр (Абдулла Арипов - ИФ). Может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступила ли уже от Ташкента какая-то официальная реакция на предложение Москвы.

Ушаков рассказал, что в саммите, помимо Владимира Путина и Абдуллы Арипова, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также премьер Армении Никол Пашинян.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что президент Путин предложил создать трехсторонний союз с участием России, Казахстана и Узбекистана для решения газовых проблем.

8 декабря СМИ сообщили, что вице-премьер энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что "даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", а на переговорах с Москвой о поставке российского газа через Казахстан обсуждается "технический контракт".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ дали неправильную информацию и неправильную трактовку позиции Узбекистана. Он заверил, что "никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия".