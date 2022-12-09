Путин ждет урегулирования вопросов по общему рынку газа в ЕАЭС в ближайшие два года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны урегулировать вопросы, связанные с созданием общего рынка газа союза, понимание, как согласовать позиции есть, но на это требуется время, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин.

"В ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно - добиться создания единого рынка газа в течение ближайших двух лет, сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации; общего рынка электроэнергии, и это тоже чрезвычайно важно", - сказал он после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По его словам, страны ЕАЭС сохраняют планы по созданию общих рынков в энергетической сфере, в частности, газа и электроэнергии, к 2025 году, как это предусмотрено договором о ЕАЭС.

"Сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций. Но вы знаете, сегодня у нас была очень хорошая дискуссия на эту тему, и очень много стало понятным", - прокомментировал президент обсуждение вопроса об общих энергорынках в рамках ВЕЭС.

Он указал на то, что в странах ЕАЭС разные подходы к субсидированию стоимости энергоресурсов, которые обусловлены экономическими, политическими и другими причинами. В частности, глава государства напомнил, что РФ субсидирует транспортную составляющую в цене газа для конечного потребителя в разных регионах страны.

"Но для того, чтобы говорить об едином рынке газа, мы должны выработать единые принципы субсидирования. Это все понимают, это требует времени, это требует совместной работы в области налогообложения, в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы, функционирование самой налоговой системы с применением современных технологий. Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов. Нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет. И я думаю, что мы по многим из этих позиций добьемся результата", - заявил Путин.