Polymetal задумался о размещении облигаций в юанях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Polymetal рассматривает выход на рынок публичного долга и, скорее всего, в качестве валюты размещения выберет юань, сообщил "Интерфаксу" CFO компании Максим Назимок.

"В настоящий момент видим следующую тенденцию - финансирование в альтернативных валютах. Релевантные для нас - это юань и дирхам ОАЭ. И в одной, и в другой уже достаточно много работаем с точки зрения расчетов, уже привлекли и первые кредиты в юанях, - рассказал Назимок. - Практически по всем погашениям следующего года уже понимаем, где и как рефинансируем, а что-то уже рефинансировали, но в основном пока в рублях. А вот те относительно дорогие заимствования, в рублях в первую очередь, которые брали на финансирование оборотного капитала весной-летом, постараемся в начале следующего года рефинансировать в длину, скорее всего, как раз в альтернативных валютах. И не исключаю, что через механизм, в том числе, публичного долга".

До сих пор Polymetal относился к публичным долговым инструментам достаточно скептически, отмечая их более высокие издержки выпуска и обращения, а также определенные стратегические ограничения, которые они обычно накладывают на эмитентов.

"Барьер для выхода на публичный рынок долга сильно снизился. Транзакционные издержки и управленческие усилия на организацию выпуска несопоставимы с теми, что были нужны для классического евробонда в старые времена", - объяснил Назимок.

"Что касается валюты, вероятнее всего, выберем юань. Разброс ставок между облигациями в юанях и кредитами в них не очень большой, а потенциальное преимущество - объем и срочность. Потому что тот механизм, к которому мы исторически привыкли, когда можно было билатерально договориться с конкретным банком и на длительный срок взять большой объем средств, сейчас, увы, не работает", - отметил он.

Сейчас многие золотодобытчики, большинство из которых ранее не размещали облигаций, идут на публичный рынок долга, и некоторые предпочитают юани. Пионером был "Полюс", разместивший в конце августа 5-летний выпуск на 4,6 млрд юаней. В ноябре "Южуралзолото" разместило дебютные облигации на 700 млн юаней, "Селигдар" - на 10 млрд рублей. В конце месяца Мосбиржа также зарегистрировала программу облигаций компании "Амур Золото", входящей в группу Kopy Goldfields.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).