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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Американский регулятор проверил качество аудита китайских компаний с листингом в США

Это снижает риски делистинга их бумаг с бирж США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) сообщил, что смог "в достаточном объеме" проверить качество аудита китайских и гонконгских компаний, акции которых торгуются в США.

Это существенно снижает угрозу делистинга с американских бирж порядка 200 компаний, отмечает Bloomberg.

Власти Китая годами отказывались дать добро на инспекцию качества аудита местных компаний иностранцами, объясняя такую позицию соображениями национальной безопасности.

В 2021 году в США был принят закон (U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA), запрещающий листинг на американских биржах компаний, аудиторы которых не инспектируются PCAOB (подразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам, SEC). В связи с этим над китайскими компаниями, включая технологических гигантов Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc., нависла угроза делистинга.

Лишь в августе 2022 года власти США и КНР заключили соглашение, которое позволило PCAOB приступить к проверке аудиторских документов.

15 декабря американский регулятор заявил, что его инспекторы получили полный доступ к документам и сохранили необходимую информацию.

Глава SEC Гэри Генслер отметил, что это первый раз, когда "китайские власти разрешили инспекторам доступ к документам для проведения проверок в полном объеме в соответствии со стандартами США".

США Китай PCAOB SEC Alibaba JD.com Гэри Генслер
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