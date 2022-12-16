Рубль умеренно снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне санкций

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль умеренно снижается на фоне санкционного давления.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,6325 руб./$1 (+28 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,1 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 9,224 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль теряет относительно доллара из-за активной санкционной риторики вокруг очередного - девятого - пакета антироссийских санкций ЕС. Также небольшое давление на рубль оказывает резкое снижение американского рынка, отреагировавшего на "ястребиные" сигналы по итогам заседания Федеральной резервной системы.

По данным западных СМИ, Евросоюз в четверг согласовал на уровне постпредов очередной пакет санкций против России. Он затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Процедура финального утверждения должна завершиться в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики ФРС и опасений рецессии в экономике США. Федрезерв в среду ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

Участники внутреннего рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 16 декабря. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Банк России, оставив ставку в октябре неизменной, не представил в заявлении сигнал о будущих действиях в области денежно-кредитной политики. Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно и перед декабрьским заседанием.

Цены на нефть стабильны. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,19 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,02 за баррель, что на 0,09% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном умеренно снижаются: японский Nikkei 225 опустился на 1,61%, южнокорейский Kospi - на 0,31%, китайский CSI300 - на 0,33%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,4%, только гонконгский Hang Seng подрос на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть прибавил - на 0,04%.