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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается на фоне санкционного давления.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,97 руб./$1 (+32 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на "Московской бирже" и составил 9,279 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль реагирует на утвержденный в пятницу девятый пакет санкций ЕС. Новые антироссийские санкции предусматривают, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников и двигателей к ним. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношении к российскому оборонному сектору.

Также давление на рубль оказывает общий негатив на мировых рынках капитала. Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем. Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник также снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,09%, южнокорейский Kospi снижается на 0,51%, китайский CSI300 - на 1,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,16%.

Цены на нефть развернулись наверх. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $79,88 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,09 за баррель, что на 1,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Московская биржа
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