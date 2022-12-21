США увеличат на 20% помощь странам Балтии в сфере безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США в 2023 году выделят странам Балтии на помощь в сфере безопасности $225 млн, что на $45 млн или на 20% больше, чем в 2022 году году, следует из обнародованного Конгрессом законопроекта о государственном финансировании.

"Это решение является ярким примером долгосрочной и твердой поддержки стран Балтии со стороны США. В этом году мы добились значительного прогресса, увеличив наши расходы на оборону и продвигая оборонный сектор, а поддержка США поможет нам еще больше развить наш независимый оборонный потенциал", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя законопроект.

Он отметил, что в Эстонию из США в 2022 году поступили дополнительные войска и средства, "что значительно укрепляет нашу обороноспособность и повышает не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона".

По его словам, Эстонии в этом году также выделен беспрецедентно крупный грант от FMF (Иностранный военный фонд) на $140,5 млн, что почти в 14 раз больше, чем в предыдущие годы, большая часть которого пойдет на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS.