Листинг ADR Мечела на NYSE будет прекращен с 3 января 2023 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Листинг депозитарных расписок "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) будет прекращен с 3 января 2023 года, сообщил регулятор.

Торги ADR на обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" на NYSE были прекращены 6 декабря. Биржа определила, что ценные бумаги компании больше не соответствуют правилам листинга, так как депозитарий Deutsche Bank объявил о намерении прекратить действие депозитарных соглашений по ADR "Мечела" с 7 декабря 2022 года.

У "Мечела" было право подать апелляцию на решение NYSE, однако компания им не воспользовалась, говорится в сообщении.

"Мечел" получил листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2004 году.

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела".