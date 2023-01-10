Россия с 1 по 8 января увеличила экспорт зерна почти в 1,8 раза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на новогодние каникулы, продолжала отгрузки зерна на экспорт. Как следует из мониторинга Российского зернового союза, с 1 по 8 января экспорт увеличился почти в 1,8 раза и превысил 1 млн тонн.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, объем вывоза пшеницы вырос в два раза - до 963 тыс. тонн против 480 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года. Увеличился и экспорт кукурузы - на 27%, до 44,5 тыс. тонн. Но при этом резко упали отгрузки ячменя.

"Таким образом, спрос на российскую пшеницу и в новогодние праздники остался на высоком уровне, - сказала она. - Ежедневные отгрузки пшеницы составили 120 тыс. тонн, в прошлом году в этот же период - 60 тыс. тонн".

По ее словам, активными покупателями были страны, которые лидировали в закупках в первой половине текущего сельхозгода. Так, в Египет отгружено 191,5 тыс. тонн против 103 тыс. тонн годом ранее. "Почти в три раза - с 52 тыс. тонн до 155 тыс. тонн - выросли отгрузки в Турцию, что говорит о том, что Украина исчерпала экспортные возможности по поставкам пшеницы через зерновой коридор", - заявила эксперт, отметив, что в первой половине сельхозгода Турция больше закупала украинского зерна.

В Пакистан в первые дни января направлено 132 тыс. тонн, активизировались отгрузки в Алжир. Новыми покупателями для этого времени года стали Оман, Кения, Танзания, Катар, в прошлом январе отгрузок в эти страны не было, сказала Тюрина. "То есть тенденция первой половины сельхзгода (июль-декабрь 2022 года - ИФ), когда страны, перешедшие в категорию крупных покупателей российского зерна, увеличивают закупки, сохраняется. Помимо Египта и Турции, это Пакистан, Саудовская Аравия, Алжир, Оман, Кения, Танзания, Израиль, - сказала она. - Это позволяет рассчитывать на то, что рост экспорта российской пшеницы продолжится".

Как сообщила Тюрина, в новогодние каникулы больше всего зерна отгружено через порт Новороссийска - 375 тыс. тонн, что на 50% больше, чем годом ранее. Отгрузки через рейдовую перевалку выросли в пять раз - почти до 248 тыс. тонн, через Ростовский порт - на 80%, Азовский - почти в три раза.

Количество компаний, отправлявших зерно на экспорт, в этом году сократилось до 12 с 15 в аналогичный период прошлого года. В основном это те, кто имеет собственные мощности по перевалке, уточнила она.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что на мировом рынке отмечается некоторое снижение цен. Так, французская пшеница с 9 декабря по 9 января подешевела на 1,2%, до $329 за тонну, американская - менее чем на процент, до $328 за тонну. Темпы падения цен на российскую пшеницу выше - 5%, до $290 за тонну (пшеница 4 класса, FOB Новороссийск). "Более высокие, чем у конкурентов, темпы снижения цен на российскую пшеницу привели к тому, что дисконт вырос до $39 за тонну, а это дополнительный стимул для роста спроса на нее", - отметила эксперт.

В то же время экспортная пошлина за месяц в рублевом эквиваленте выросла на 36%, что может отрицательно повлиять на динамику экспорта.

Как сообщалось, по оценке Зернового союза, в первом полугодии текущего сельхозгода (июль-декабрь 2022 года) РФ отгрузила на экспорт 32,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе экспорт пшеницы вырос на 12,4%, до 28,1 млн тонн.