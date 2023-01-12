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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Объем заказов на Wildberries в новогодние праздники вырос в 2 раза и превысил 60 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пользователи Wildberries в период новогодних каникул - с 1 по 9 января - заказали товаров на общую сумму более 60 млрд рублей, что в два раза превышает показатель прошлого года, сообщила компания.

При этом в количественном выражении заказы товаров выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Наибольшее количество заказов в штучном выражении пришлось на косметику и парфюмерию, одежду, продукты, смартфоны.

Наибольшую динамику по количеству заказов продемонстрировали такие категории, как ноутбуки и компьютеры (число заказов выросло год к году в 3,8 раза), игровые консоли (в 3,6 раза), строительные инструменты (в 3,4 раза), оборудование для "умного" дома и безопасности (в 3 раза), товары для садоводства (почти в 3 раза).

В Wildberries также отметили, что из-за морозов увеличился спрос на товары для дома и семейного времяпрепровождения, а также аксессуары для бани.

Wildberries
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