WSJ сообщила о планах ConocoPhillips перепродавать венесуэльскую нефть в США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания ConocoPhillips ведет переговоры с венесуэльской госкомпанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) об организации поставок венесуэльской нефти в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на предварительных переговорах ConocoPhillips и PDVSA обсуждают вариант, при котором американская компания могла бы загружать, перевозить и продавать венесуэльскую нефть в США от имени PDVSA. В ConocoPhillips видят в этой схеме шанс вернуть деньги, которые компания потеряла в Венесуэле.

При этом ConocoPhillips, по словам знакомых с деталями переговоров источников, на данный момент не рассматривает возможность возвращения в Венесуэлу для добычи нефти.

Активы ConocoPhillips в Венесуэле были национализированы в 2007 году после отказа компании войти в СП в качестве миноритарных партнеров. Впоследствии международный арбитраж вынес решения, согласно которым республика должна выплатить американской компании почти $10 млрд в связи с конфискацией ее нефтяных активов. В 2018 году PDVSA и ConocoPhillips подписали мировое соглашение о компенсации в размере $2 млрд, однако венесуэльская сторона после выплаты $774 млн приостановила платежи под предлогом наложенных на нее санкций.

WSJ отмечает, что после того, как Минфин США разрешил компании Chevron в ограниченных объемах возобновить добычу нефти в Венесуэле для последующих поставок в США, сразу несколько нефтегазовых компаний обратились за разрешениями для ведения переговоров с PDVSA: "Среди тех, кто настаивает на разрешении США на расширение операций в Венесуэле, испанская Repsol SA и итальянская Eni SpA, добывающие скромные объемы газа у побережья Венесуэлы".