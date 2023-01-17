ЦБ РФ предложил ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банк России предлагает унифицировать определение ESG-рейтинга (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), выделить минимальный набор факторов для его формирования, а также ввести единую рейтинговую шкалу, адаптировав для этих целей существующую символику кредитных рейтингов. Со временем регулятор намерен рассмотреть целесообразность введения регулирования ESG-рейтингов как особой категории - некредитных рейтингов.

Такие тезисы приводятся в докладе ЦБ "Модельная методология ESG-рейтингов", опубликованном во вторник для общественных консультаций.

Актуальность оценок в области устойчивого развития возрастает по мере того, как на них увеличивается спрос со стороны инвесторов, которые следуют данной повестке. Однако пока нет единого толкования, что считать ESG-рейтингом и что он характеризует, невозможно сравнивать ESG-рейтинги разных кредитных рейтинговых агентств, обращает внимание регулятор. По его мнению, текущий рынок ESG-рейтингов достаточно мал и может без значительных издержек пройти через гармонизацию, при расширении рынка пересмотр методических основ не сможет быть столь же безболезненным.

Два варианта рейтингов

Банк России предлагает предварительно придерживаться двух вариантов рейтингов. Первый - текущий ESG-рейтинг и рейтинг рисков.

Первый вариант представляет собой профиль компании, мнение о количественных и качественных характеристиках ее деятельности в области устойчивого развития. Регулятор считает необходимым предусмотреть три отдельных рейтинговых продукта для каждой компоненты: E (окружающая среда), S (общество) и G (управление) - с минимальным базовым набором факторов для раскрытия в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями по нефинансовой отчетности.

Второй вариант - рейтинг рисков - должен отражать мнение об управлении и подверженности организации рискам устойчивого развития на горизонте одного года. Он будет касаться только компоненты Е.

Пакетная услуга

ЦБ в докладе подчеркивает, что "с осторожностью относится к сводному ESG-рейтингу", так как его элементы не являются ни компенсирующими, ни дополняющими. "Рейтинговые баллы, полученные по одним компонентам, не могут замещать слабую оценку по другим компонентам. К примеру, загрязняющие выбросы не могут компенсироваться хорошим корпоративным управлением", - объясняют авторы доклада.

Банк России рассматривает ESG-рейтинг как пакетную услугу. В рамках нее рейтингуемое лицо может получить три самостоятельных рейтинга по каждой компоненте.

Символика от кредитных рейтингов

Для применения единообразной шкалы предлагается адаптировать символику кредитных рейтингов. В частности, использовать популярные рейтинговые категории: от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).

Актуализация рейтингов

Актуализация ESG-рейтинга целесообразна на годовой основе в связи с публикацией рейтингуемым лицом информации в области устойчивого развития, считает регулятор. Однако, по его мнению, пересмотр возможен в случае получения существенной информации, которая может повлиять на оценку. В связи с этим необходимо проводить регулярный (ежеквартальный) мониторинг рейтингуемого лица.

По ожиданиям Банка России, гармонизация ESG-рейтингов начнет происходить с 2023 года. Регулятор намерен в течение двух-трех лет наблюдать за применением рекомендаций, а также улучшать их и переиздавать по мере обновления положений о раскрытии информации об устойчивом развитии.

"По мере накопления рейтинговой практики планируется рассмотреть целесообразность введения регулирования ESG-рейтингов как особой категории - некредитных рейтингов", - говорится в докладе.