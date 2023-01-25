Расход газа из хранилищ ЕС опять превысил норму

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Расход газа из подземных хранилищ Европы снова превысил средний уровень для этого времени года за последние пять лет. Тем не менее, обновленный прогноз погоды обещает повышение температуры на следующей неделе. Эта информация могла стать причиной нового снижения спотовых котировок на газ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 24,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" считают, что для форс-мажора нет оснований.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе продолжает обновлять минимумы с начала года. Если за прошлую неделю она обеспечила в среднем 18% энергобаланса по ЕС, то во вторник упала до 10% (минимальное значение с середины декабря), сообщает ассоциация WindEurope.

Тем не менее, цены в Европе пошли вниз после смягчения прогноза погоды на будущую неделю. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $670 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $790; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $594.

Запасы газа в Европе

Уровень запасов газа в Европе сократился до 77,06% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 23 января запасы сократились на 0,70 процентного пункта, что является новым максимумом за последний месяц (с 14 декабря). Также впервые за последний месяц (с 16 декабря) текущий уровень чистого отбора газа превысил норму (среднее значение за предыдущие пять лет).

Однако теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 62% при среднем показателе за декабрь 67%. Январский импорт СПГ снижается по отношению к декабрьскому на 5%.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к объекту в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене - как минимум до конца января не будет работать из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 13 января) резервы снова немного сократились - на 200 млн куб. м. Расход запасов минимален благодаря сохраняющейся теплой погоде.

Текущий уровень резервов составляет 59%, что почти соответствует среднему показателю за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.