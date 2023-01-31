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Аналитик Morgan Stanley ждет завершения ралли на рынке акций США на этой неделе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Неожиданно сильное подорожание американских акций в начале 2023 года может сойти на нет уже на этой неделе, после того, как Федрезерв повысит процентные ставки по итогам восьмого заседания подряд, полагает старший стратег по фондовому рынку США в Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Мы считаем, что такая динамика отражает, скорее, сезонный эффект и закрытие коротких позиций после падения по итогам декабря и минувшего года в целом, - говорится в отчете аналитиков банка, составленном под руководством Уилсона. - Фактически финпоказатели компаний оказываются еще хуже, чем ожидалось, и особенно это касается рентабельности".

С начала января индекс S&P 500 вырос на 4,6%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite подскочил на 8,9%, рекордными темпами для января с 2001 года.

По мнению Уилсона, такая динамика является чрезмерной, и все позитивные факторы уже заложены в текущие котировки.

В частности, ФРС по итогам первого в 2023 году заседания, которое завершится вечером в среду, почти наверняка повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Руководство Федрезерва пока не давало сигналов о своей готовности прекратить подъем ставок, и это вступает в противоречие с ожиданиями рынка, отметил эксперт.

Ранее в январе стратеги Morgan Stanley предупреждали, что начало рецессии в американской экономике может привести к падению акций США на 22% с текущих уровней к концу 2023 года.

США Morgan Stanley ФРС Майкл Уилсон S&P 500 Dow Jones Nasdaq Composite
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