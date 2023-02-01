Более 19 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины за время работы зерновой сделки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Из портов Украины во вторник вышли три сухогруза с кукурузой и пшеницей, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"31 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 166,5 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Globe Danae (70 тыс. тонн кукурузы) и Wei Hei (63,5 тыс. тонн кукурузы) отправились в Китай. Судно Donna Judi направилось в Китай с 33 тыс. тонн пшеницы.

СКЦ отмечает, что 29 и 30 января ни одно судно не смогло покинуть порты Украины из-за неблагоприятных погодных условий.

С 29 по 31 января по морскому гуманитарному коридору в сторону Украины прошли семь судов.

"По состоянию на 31 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 104 631 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 382 судов: 692 на прибытие в украинские порты и 690 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.