Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Более 19 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины за время работы зерновой сделки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Из портов Украины во вторник вышли три сухогруза с кукурузой и пшеницей, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"31 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 166,5 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Globe Danae (70 тыс. тонн кукурузы) и Wei Hei (63,5 тыс. тонн кукурузы) отправились в Китай. Судно Donna Judi направилось в Китай с 33 тыс. тонн пшеницы.

СКЦ отмечает, что 29 и 30 января ни одно судно не смогло покинуть порты Украины из-за неблагоприятных погодных условий.

С 29 по 31 января по морскому гуманитарному коридору в сторону Украины прошли семь судов.

"По состоянию на 31 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 104 631 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 382 судов: 692 на прибытие в украинские порты и 690 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина СКЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear на $107 млн и 489 тысяч евро

Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

ЦБ РФ завершит обзор денежно-кредитной политики в середине 2023 года

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

ЦБ отметил, что активность экономики России в начале 2023 года выше ожиданий

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });