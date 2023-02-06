АТОР оценила число российских туристов в Турции примерно в 45 тысяч

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Турции сейчас могут находиться около 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, они отдыхают в регионах, не затронутых землетрясением, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, сейчас в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25-30 тысяч - в Стамбуле, около 12-15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. Во всех этих регионах ситуация спокойная, разрушениями они не затронуты", - говорится в сообщении.

По сведениям Минэкономразвития, российские туристы не обращались за помощью в связи с землетрясением.

"Туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных туров в Турцию. Вопросы о возможности досрочного прекращения отдыха есть, но их единицы. Туристы понимают, что землетрясение произошло далеко от популярных курортов и свой отдых в Анталье и Стамбуле не отменяют", - отмечают в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, что отели на побережье Антальи спроектированы и построены с большим запасом по сейсмостойкости и уже переживали подземные толчки без повреждений.

"Как сообщают туроператоры, туристам на курортах на данный момент ничего не угрожает, хотя колебания от второго землетрясения в Анталье чувствовались в ряде районов, так же, как и в Аланье. Но никаких разрушений, повреждений отелей, травм и тем более жертв на курортах и в Стамбуле среди них нет", - сообщает АТОР.

Ранее в туроператоре "Интурист" заявили, что организованные группы туристов в затронутые разрушениями провинции не заезжали.