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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

АТОР оценила число российских туристов в Турции примерно в 45 тысяч

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Турции сейчас могут находиться около 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, они отдыхают в регионах, не затронутых землетрясением, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, сейчас в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25-30 тысяч - в Стамбуле, около 12-15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. Во всех этих регионах ситуация спокойная, разрушениями они не затронуты", - говорится в сообщении.

По сведениям Минэкономразвития, российские туристы не обращались за помощью в связи с землетрясением.

"Туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных туров в Турцию. Вопросы о возможности досрочного прекращения отдыха есть, но их единицы. Туристы понимают, что землетрясение произошло далеко от популярных курортов и свой отдых в Анталье и Стамбуле не отменяют", - отмечают в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, что отели на побережье Антальи спроектированы и построены с большим запасом по сейсмостойкости и уже переживали подземные толчки без повреждений.

"Как сообщают туроператоры, туристам на курортах на данный момент ничего не угрожает, хотя колебания от второго землетрясения в Анталье чувствовались в ряде районов, так же, как и в Аланье. Но никаких разрушений, повреждений отелей, травм и тем более жертв на курортах и в Стамбуле среди них нет", - сообщает АТОР.

Ранее в туроператоре "Интурист" заявили, что организованные группы туристов в затронутые разрушениями провинции не заезжали.

Землетрясение затронуло провинции Кахраманмараш, Хатай, Османия, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Малатья и Адана. По последним данным, в стране погибли 1014 человек, пострадавшими считаются более 5,4 тысячи. Разбор завалов продолжается.

Землетрясение в Турции

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Турция АТОР Стамбул Анталья Газиантеп
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