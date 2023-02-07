Boeing сократит 2000 рабочих мест в финансовом департаменте и HR на фоне увеличения штата

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский авиаконцерн Boeing Co. готовит сокращение рабочих мест в финансовом департаменте и службе управления персоналом в 2023 году.

"Мы ожидаем, что сокращения составят порядка 2 тысяч рабочих мест, преимущественно в сфере финансов и HR", - говорится в сообщении компании.

При этом в течение года Boeing планирует существенно увеличить штат в целом.

"Мы увеличили численность персонала на 15 тысяч в прошлом году и намерены нанять еще 10 тысяч сотрудников в текущем году, уделяя особое внимание инженерным специальностям и производственному направлению", - отмечено в пресс-релизе.

По данным на 31 декабря 2022 года штат Boeing составлял 156 тысяч сотрудников.

За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 8,6%.