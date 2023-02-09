Минфин РФ намерен обнулить долю евро в ФНБ в текущем году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует обнулить остатки в евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ) до конца текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Будет ли евро обнулен, он обязательно будет обнулен в этом году", - сказал он. Замминистра отметил, что таким образом в структуре фонда будут юани, золото, могут быть также рубли.

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,465 млрд евро, 307,446 млрд китайских юаней, а также 551,278 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей.

В конце декабря Минфин сообщил о новой нормативной структуре ФНБ, в которой была повышена вдвое доля юаня и золота - до 60% и 40%, а также предусмотрена возможность снижать до нуля долю любого актива. Одновременно с этим министерство сообщило об обнулении остатков фунтов стерлингов и иен на счетах ФНБ.

Валютная структура ФНБ начала меняться еще в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ в драгоценных металлах.

Позже Минфин заявил о решении исключить из структуры доллар, а 5 июля того же года провел конверсионные операции, приведя фактическую структуру к новым нормативам. В результате доллар был исключен, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.