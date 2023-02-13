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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Аэропорт Хитроу показал в январе наилучший старт года с 2020 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу в январе 2023 года обслужил 5,482 млн пассажиров, что стало наилучшим началом года с 2020 года, сообщил оператор аэропорта.

Пассажиропоток более чем вдвое (на 111%) превысил показатель января 2022 года. Объем грузовых перевозок сократился в январе на 11,8% в годовом выражении - до 101,69 тысячи тонн.

По прогнозу руководства аэропорта, в 2023 году пассажирооборот вырастет до 67,1 млн человек по сравнению с 61,6 млн в прошлом году.

Хитроу Лондон Великобритания
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