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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Brent подешевела до $86,01 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на сообщении Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR).

По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,69%), до $86,01 баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,22 (0,3%), до $86,61 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,87 (1,09%), до $79,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,42 (0,5%), до $80,14 за баррель.

13 февраля нефть подорожала благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с.

В центре внимания трейдеров во вторник - данные по инфляции в США за январь, которые позволят инвесторам делать новые прогнозы в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы и перспектив американской экономики, отмечает Market Watch.

Brent WTI SPR ФРС США Александр Новак
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