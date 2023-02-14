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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Минфин РФ 15 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238, 26241 и 52004

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 15 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет 262,23 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 396,56 млрд рублей.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске - 40,58 млрд рублей.

Минфин РФ
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