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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Минфин утвердил выпуск ОФЗ-ИН на 350 млрд руб.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил новый выпуск ОФЗ-ИН объемом 350 млрд руб. (серия 52005) с погашением в мае 2033 г., сообщило ведомство в четверг.

Новый линкер будет доступен на аукционах Минфина со следующей среды, 15 марта. Конкретные даты аукционов, в которые облигации выпуска 52005 будут предлагаться к продаже, министерство определит исходя из рыночной конъюнктуры, сказано в сообщении.

Последнее на данный момент размещение ОФЗ-ИН состоялось 15 февраля. По итогам того аукциона предыдущий выпуск линкеров, 52004, был полностью размещен.

Минфин РФ
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