Владелец бренда Gucci увеличил годовую прибыль на 14%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владелец модных брендов Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, в 2022 году увеличила чистую прибыль на 14% - до 3,614 млрд евро, сообщила ее пресс-служба.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) поднялась на 12% и составила 7,255 млрд евро.

Выручка выросла на 15% и достигла 20,351 млрд евро. Продажи без учета изменения курсов обмена валют повысились на 9%.

В четвертом квартале 2022 года выручка Kering снизилась на 2% относительно того же периода годом ранее - до 5,284 млрд евро. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, составлявшего 5,48 млрд евро.

Продажи бренда Gucci в октябре-декабре упали на 11% - до 2,733 млрд евро. Выручка Yves Saint Laurent увеличилась на 10%, достигнув 903 млн евро, Bottega Veneta - на 8%, до 469 млн евро.

Совет директоров Kering предложил повысить размер годовых дивидендов до 14 евро на акцию с 12 евро. Годовое собрание акционеров компании состоится 27 апреля.

Капитализация Kering за последние 12 месяцев снизилась на 11,1% (до 70,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 3,4%.