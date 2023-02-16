Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Агростраховщики нашли варианты страхования рисков терроризма для аграриев Белгородчины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские агростраховщики определили сценарии решений по защите имущественного ущерба, связанного с военными действиями для сельхозпроизводителей Белгородской области, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Военная операция на Украине

Он напомнил, что участники НСА подготовили ответ на запрос губернатора Белгородской области о предоставлении аграриям области такого рода страховой защиты по субсидируемым договорам страхования.

"Дело в том, что перечень рисков, определенный законом об агростраховании с господдержкой, не предусматривает защиты по таким рискам. Без принятия изменений в закон расширить установленный перечень рисков невозможно", - сказал он.

"В этой ситуации пять крупнейших агростраховщиков при поддержке НСА уже нашли решение, которое позволяет предоставлять сельхозпроизводителям Белгородской (или иной области, которая в этом будет нуждаться), страховую имущественную защиту от рисков терроризма. Такие договоры могут заключаться аграриями в добровольном порядке без привлечения госсубсидий", - рассказалл Биждов.

По состоянию на середину декабря 2022 года, общий ущерб урожаю и животным от реализации упомянутых рисков для области превысил 200 млн рублей. С учетом пострадавшей техники, помещений и сельхозоборудования ущерб, причиненный сельхозпроизводителям области, оценивался в 2 млрд рублей, по данным администрации региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил письмо НСА с просьбой найти решения с целью нивелирования такого рода рисков в рамках механизма агрострахования с господдержкой, включив в перечень рисков ущерб, нанесенный предприятиям агропромышленного комплекса из-за обстрелов (в результате деятельности третьих лиц.- ИФ). В обращении отмечалось, что в дополнительной страховой защите нуждаются растениеводческие культуры, сельхозживотные и объекты инфраструктуры.

Доля регионального АПК в общероссийском производстве составляет порядка 5%. Доля агропромышленного сектора в структуре регионального валового продукта - 20%, а с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности - 30%.

Закон об агростраховании с господдержкой действует в России с 2012 года, он предусматривает субсидирование премий по договорам страхования урожая, сельхозживотных и аквакультуры. По закону все страховщики, заключающие подобные договоры, должны быть членами НСА.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует "желтый" уровень террористической опасности.

НСА Белгородская область Корней Биждов Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Международный инвестиционный банк теряет еще одного европейского акционера - Болгарию

Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

ЦБ объяснил скачок дефицита бюджета РФ в январе влиянием разовых факторов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });