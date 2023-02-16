Агростраховщики нашли варианты страхования рисков терроризма для аграриев Белгородчины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские агростраховщики определили сценарии решений по защите имущественного ущерба, связанного с военными действиями для сельхозпроизводителей Белгородской области, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он напомнил, что участники НСА подготовили ответ на запрос губернатора Белгородской области о предоставлении аграриям области такого рода страховой защиты по субсидируемым договорам страхования.

"Дело в том, что перечень рисков, определенный законом об агростраховании с господдержкой, не предусматривает защиты по таким рискам. Без принятия изменений в закон расширить установленный перечень рисков невозможно", - сказал он.

"В этой ситуации пять крупнейших агростраховщиков при поддержке НСА уже нашли решение, которое позволяет предоставлять сельхозпроизводителям Белгородской (или иной области, которая в этом будет нуждаться), страховую имущественную защиту от рисков терроризма. Такие договоры могут заключаться аграриями в добровольном порядке без привлечения госсубсидий", - рассказалл Биждов.

По состоянию на середину декабря 2022 года, общий ущерб урожаю и животным от реализации упомянутых рисков для области превысил 200 млн рублей. С учетом пострадавшей техники, помещений и сельхозоборудования ущерб, причиненный сельхозпроизводителям области, оценивался в 2 млрд рублей, по данным администрации региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил письмо НСА с просьбой найти решения с целью нивелирования такого рода рисков в рамках механизма агрострахования с господдержкой, включив в перечень рисков ущерб, нанесенный предприятиям агропромышленного комплекса из-за обстрелов (в результате деятельности третьих лиц.- ИФ). В обращении отмечалось, что в дополнительной страховой защите нуждаются растениеводческие культуры, сельхозживотные и объекты инфраструктуры.

Доля регионального АПК в общероссийском производстве составляет порядка 5%. Доля агропромышленного сектора в структуре регионального валового продукта - 20%, а с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности - 30%.

Закон об агростраховании с господдержкой действует в России с 2012 года, он предусматривает субсидирование премий по договорам страхования урожая, сельхозживотных и аквакультуры. По закону все страховщики, заключающие подобные договоры, должны быть членами НСА.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует "желтый" уровень террористической опасности.