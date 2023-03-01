Казахстан в марте поставит еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по сети "Транснефти"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) в марте планирует поставить еще 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию по системе трубопроводов "Транснефти", сообщил директор департамента по связям с общественностью компании Шынгыс Ильясов.

"В соответствии с графиком транспортировки нефти в марте планирует осуществить транспортировку 20 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сказал он "Интерфаксу.

Он напомнил, что компания имеет техническую возможность транспортировать 300 тысяч тонн нефти в Германию в I квартале, но добавил, что фактические объемы поставок зависят от заявок.

В конце февраля "КазТрансОйл" отправила в Германию первые 20 тысяч тонн казахстанской нефти.

В декабре КТО направила "Транснефти" годовую заявку на прокачку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти от "Адамовой заставы" до Германии.

"КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу, входит в группу АО "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыячи км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт.