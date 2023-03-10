Mastercard попытался перенести спор с Совкомбанком из Костромы в Брюссель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международной платежной системе Mastercard не удалось перенести судебный процесс с подпавшим под санкции банком из России в Брюссель, как это было предусмотрено их договором: для российского арбитража более важным оказался аргумент об ограничительных мерах против кредитной организации.

Совкомбанк в начале сентября прошлого года подал в Арбитражный суд Костромской области (по месту своей регистрации) иск к Mastercard Europe SA на 12,6 млн евро, требуя взыскания задолженности по клиентскому партнерскому договору.

Согласно материалам суда, между сторонами был заключен договор от 1 января 2021 года. Один из его разделов оговаривал, что все споры, связанные с договором, будут рассмотрены международным третейский судом. Поэтому Mastercard выступал за оставление иска без рассмотрения и перенос спора в коммерческий арбитраж Бельгии в Брюсселе.

Однако российский суд отказал Mastercard, ссылаясь на положения статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая регулирует споры в тех случаях, когда против компаний и граждан РФ применяются санкции иностранного государства. Дела, подпадающие под эту статью, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов РФ.

Суть спора в материалах дела не раскрыта. Совкомбанк от комментариев отказался.

Следующее заседание назначено на 16 марта.

США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка в конце февраля 2022 года. В начале апреля аналогичное решение принял Европейский союз.