Дисконт Urals к Brent в марте немного снизился

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2023 года вырастет на $0,1 - с $14,2 до $14,3 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в среду Минфином.

Это второй подряд месяц, когда пошлина растет (с 1 марта она прибавила $1,4). До этого пошлина два месяца снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,8 за баррель, или $370,9 за тонну, сообщил Минфин. Это означает, что дисконт Urals продолжает медленно снижаться с рекордных уровней и составил около 38,8% к Brent (его средняя цена за этот период - $83,05). По итогам периода с 15 декабря по 14 января спред достигал 43%, с середины января по середину февраля составил около 40,5%.

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1/барр. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). За первые два месяца года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн руб., до годового плана по этому показателю осталось чуть меньше 350 млрд руб.

Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и в период с 13 января по 6 февраля в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., продавал на рынке китайские юани на 3,2 млрд рублей в день. С 7 февраля объем ежедневных продаж вырос почти втрое, до 8,9 млрд руб. (сумма на период до 6 марта - около 160 млрд руб., она сложилась из ожидаемого недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд руб. и отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января в 52 млрд руб. - в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме).

С 7 марта по 6 апреля Минфин планирует направить на продажу валюты средства объемом 119,8 млрд руб., ежедневный объем - 5,4 млрд руб. Недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте Минфин ожидает в размере 132,1 млрд рублей.

С 1 апреля выступит в силу принятый в феврале закон, который ограничивает дисконт цены Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель. Фактический дисконт за период с середины февраля по середину марта чуть ниже заложенной в законе планки на апрель.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в апреле останется неизменной - $4,2 за тонну, на темные повысится до $14,3 с $14,2.

Пошлина на экспорт товарного бензина также останется на отметке $4,2, прямогонного (нафта) - $7,8 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ и чистые фракции СУГ по-прежнему будет нулевой. Пошлина на кокс составит те же $0,9 за тонну, что и в марте.