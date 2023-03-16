Совет директоров "Распадской" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" решил не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

"В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.

На этой информации в начале торгов на "Мосбирже" акции "Распадской" дешевели на 3% до 260,8 рубля за штуку. Затем их цена чуть скорректировалась.

"Распадская" представила годовой отчет по МСФО.

EBITDA компании в 2022 году снизилась на 3%, составив $1,295 млрд. Выручка по МСФО увеличилась на 35%, до $2,842 млрд, что объясняется изменением условий поставки и повышением цен на угольную продукцию.

Чистый операционный денежный поток достиг $915 млн по сравнению с $869 млн годом ранее.

Чистая прибыль сократилась на 11%, составив $782 млн.

Оборотный капитал вырос на $385 млн по сравнению с прошлым годом в результате изменений в цепочке продаж и увеличения времени обработки платежей при экспортных поставках.