Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Распадская" на годовом собрании 18 мая одобрили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

В марте топ-менеджмент угольной компании, которая не выплачивает дивиденды начиная с финальных за 2021 год, вновь не стал обнадеживать миноритариев относительно перспектив возобновления распределения прибыли.

"По итогам 2022 года мы рекомендовали не выплачивать дивиденды, потому что ситуация слишком волатильная, и остается огромное количество рисков. Более того, мы, если очень грубо в терминах, наполовину экспортная компания. Соответственно, мы заметно интегрированы в ситуацию в мире. И в этом плане мы пока не видим каких-то драйверов по снижению рисков", - говорил президент "Распадской угольной компании" Илья Широкоброд на телеконференции для инвесторов.

"Поэтому, на наш взгляд, мы планируем быть консервативными в этом смысле", - сказал он.

Дивидендная политика угольной компании предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

EBITDA "Распадской" в 2022 году снизилась на 3%, составив $1,295 млрд, чистый операционный денежный поток достиг $915 млн по сравнению с $869 млн годом ранее, чистая прибыль сократилась на 11%, составив $782 млн.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании. Весной прошлого года Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и ЕС, в мае уже сам Evraz попал в британский санкционный список.