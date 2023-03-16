"Совкомфлот" в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ за 2022 год выросла в 2,3 раза, до 13,9 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка СКФ увеличилась в 1,7 раза, до 15 млрд руб.

Себестоимость продаж упала в 23,1 раза - с 2 млрд руб. до 87 млн руб. Валовая прибыль подскочила в 2,3 раза, до 14,9 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 1,9 раза, до 13,3 млрд руб.

Прочие доходы СКФ за 2022 г. увеличились с 8 млрд руб. до 16,2 млрд руб. Идентичными были и показатели прочих расходов.

Долгосрочные обязательства компании за 2022 г. подскочили с 1,6 млрд руб. до 24,5 млрд руб. за счет привлечения заемных средств в объеме 22,3 млрд руб. Краткосрочные обязательства увеличились с 700 млн руб. до 27,4 млрд руб., в частности, показатель заемных средств - с нуля до 26,7 млрд руб.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%