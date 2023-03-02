"Ингосстрах" начал пересмотр условий страхования ответственности судовладельцев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Ингосстрах" начал пересмотр условий новых и действующих договоров страхования ответственности судовладельцев (P&I) после введения Евросоюзом 10-го пакета санкций, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы действительно сейчас изучаем, как в текущих условиях нам работать на рынке международного P&I страхования, пересмотр условий может коснуться как новых, так и действующих договоров", - заявил представитель компании.

По его словам, условия работы на международном рынке сильно усложнились, но "Ингосстрах" старается сохранить отношения с зарубежными партнерами.

"Именно поэтому мы внимательно изучаем все новые ограничения, которые могут повлиять на нашу способность продолжать работу на международном рынке", - сказал он.

Накануне принятия решения ЕС об очередном пакете санкций источники европейских СМИ называли "Ингосстрах" среди компаний, которые могут попасть под ограничения вместе с Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК, "дочка" ЦБ). "Ингосстрах" упоминался как коммерческий страховщик, обладающий глубокой экспертизой и опытом в морском страховании каско судов и ответственности судовладельцев (P&I). В окончательный санкционный лист попала только РНПК.

"На данный момент РНПК является главным перестраховщиком российских судов, экспортирующих нефть из России, включая флот "Совкомфлота", после того как западные страховые компании отозвали покрытие для российских судовладельцев в связи с санкциями", - говорилось в обосновании решения о введении санкций.

РНПК осталась основным партнером по линии перестрахования для российских страховщиков с весны прошлого года после прекращения работы международных перестраховщиков на российском рынке. Введение нового пакета санкций ЕС может потребовать дополнительных корректировок в работе РНПК с российскими страховщиками.

В "Ингосстрахе" пояснили "Интерфаксу", что не конкретные санкции против РНПК, но "в целом принятие 10-го пакета санкций" потребовало пересмотра условий работы по договорам P&I компании.

Основная цель P&I-страхования - защита интересов владельца судна от претензий третьих лиц в случае ущерба от столкновения с другими судами, при загрязнении акватории из-за аварии, в случае повреждения или утраты груза, при ущербе портовым сооружениям и других. Такой полис всегда требуют грузовладельцы и различные портовые службы от судовладельцев. Эксплуатация судна без полиса P&I-страхования практически невозможна. При урегулировании убытков за рубежом страховщик ответственности при необходимости организует и финансирует через партнеров работы по расчистке акватории, восстановительные работы для ремонта портовых сооружений, юридическую поддержку в случае задержания судна, принимает целый ряд других мер.

По мнению эксперта страхового рынка, международных ограничений, действовавших до сих пор, российские страховщики, в том числе морские, не нарушали. Это касается, к примеру, введения "ценовых потолков" на нефть. "Во-первых, при страховании грузов используется общая оценка, а не оценка в расчете на единицу измерения. Во-вторых, при оформлении договоров все поставщики-партнеры следят за тем, чтобы не было "привязки" к каким-то ценовым потолкам. В-третьих, цена транспортируемой до сих пор российской нефти в расчете за баррель в реальности была ниже потолков", - отметил собеседник "Интерфакса".