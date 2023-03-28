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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Основатели Lyft отойдут от текущего управления компанией

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Один из основателей американского сервиса заказа такси Lyft Inc. Логан Грин уходит с поста главного исполнительного директора компании. Его место займет член совета директоров Дэвид Ришер, сообщается в пресс-релизе Lyft.

Грин и еще один соучредитель сервиса Джон Циммер, который занимал пост президента, останутся в совете директоров в качестве председателя и зампредседателя соответственно, но не будут активно участвовать в управлении компанией.

Котировки акций Lyft выросли на 4,4% на дополнительных торгах в понедельник. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании упала на 75% (до $3,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq снизился на 18%.

Lyft Джон Циммер Дэвид Ришер США Логан Грин
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