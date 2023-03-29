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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Минфин РФ разместил в I квартале ОФЗ на 738,4 млрд руб., выполнив план на 92,3%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разместило в I квартале облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в размере 800 млрд рублей по номиналу.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что в январе-марте 2023 года Минфин размещал в основном "классические" выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), не прибегая к продаже облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), которые пользуются у инвесторов большим спросом. Данный фактор, по мнению аналитиков, отчасти сыграл свою роль в том, что ведомство немного не дотянуло до запланированных ранее показателей размещения. При этом относительно небольшой объем размещения пришелся на инфляционные бумаги ОФЗ-ИН.

Наибольшие объемы размещения были зафиксированы в феврале (321,29 млрд рублей), причем на трех первичных аукционах 1 февраля были проданы госбумаги на рекордную с начала года сумму - 140,23 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 278,73 млрд рублей. В марте объем продаж нового госдолга сократился до 207,63 млрд рублей, в том числе за счет того, что Минфин отсекал на первичных аукционах очень агрессивные заявки с точки зрения доходности в ущерб объему, способствуя тем самым стабилизации процентных ставок на вторичном рынке.

Минфин РФ
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