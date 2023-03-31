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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Минфин планирует разместить во II квартале ОФЗ объемом до 850 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин планирует во втором квартале 2023 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 850 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Всего запланировано 12 аукционных дней - по четыре в апреле, мае и июне.

Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет - на сумму до 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет - до 400 млрд рублей, от 10 лет - до 400 млрд рублей.

В первом квартале 2023 года Минфин разместил ОФЗ на сумму 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в размере 800 млрд рублей по номиналу.

Наибольшие объемы размещения были зафиксированы в феврале - 321,29 млрд рублей. В марте объем продаж нового госдолга сократился до 207,63 млрд рублей, в том числе за счет того, что Минфин отсекал на первичных аукционах очень агрессивные заявки с точки зрения доходности в ущерб объему, способствуя тем самым стабилизации процентных ставок на вторичном рынке.

Бюджетом на 2023 год валовой объем внутренних заимствований запланирован в сумме 2,5 трлн рублей. Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс, предоставляют Минфину право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.

Минфин ОФЗ
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