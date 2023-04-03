Китайская BYD почти удвоила поставки автомобилей в I квартале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), в первом квартале 2023 года практически вдвое (на 92,4%) увеличила поставки легковых машин - до 547 917 единиц против 284 737 годом ранее.

Продажи электромобилей компании выросли на 85% - до 264,6 тысячи, гибридных моделей - вдвое, до 283,3 тысячи единиц.

Производство легковых NEV также выросло почти вдвое (на 97%) и достигло 562,95 тысячи машин против 285,94 тысячи в январе-марте 2022 года.

Поставки коммерческих NEV, включая автобусы, составили в минувшем квартале 4159 по сравнению с 1592 годом ранее. Выпуск этих транспортных средств вырос до 4237 с 1592.

BYD в январе-марте экспортировала 38,723 тысячи легковых электромобилей, что в 14 превышает показатель за тот же период прошлого года.

С начала года капитализация BYD увеличилась на 20,2%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 3,2%.