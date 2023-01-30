Китайский производитель электромобилей BYD увеличил чистую прибыль в 2022 г. в 6 раз

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), увеличил чистую прибыль в 2022 году почти в шесть раз по сравнению с предыдущим годом - до 17 млрд юаней ($2,5 млрд), свидетельствуют предварительные данные, опубликованные компанией.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что этот показатель составит 13,2 млрд юаней.

Квартальная выручка BYD выросла вдвое - до 420 млрд юаней при консенсус-прогнозе аналитиков в 400 млрд юаней.

Сильные финпоказатели в компании объясняют ростом продаж электромобилей и других машин на новых источниках энергии. Продажи электромобилей BYD в минувшем году достигли 1,86 млн единиц - это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Автопроизводитель сумел избежать проблем с цепочками поставок, от которых серьезно пострадали его конкуренты, поскольку сам производит ключевые компоненты, в том числе чипы и аккумуляторы, отмечает Bloomberg.

Акции BYD подешевели на 2,7% по итогам торгов в Гонконге в понедельник. За последний год их стоимость повысилась на 8,2%.