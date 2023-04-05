Brent подешевела до $84,2 за баррель

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Спад нефтяных котировок усилился в среду, несмотря на данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,3%.

К 17:45 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,87%) - до $84,2 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,89 (1,1%) - до $79,82 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали более умеренного сокращения, на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн и 1 млн баррелей соответственно.

Минэнерго также сообщило о росте импорта нефти в США на 1,8 млн баррелей в сутки до 7,1 млн баррелей в сутки. При этом потребление нефти со стороны НПЗ на отчетной неделе сократилось на 198 000 баррелей в сутки до 15,6 млн б/c/.

Участники рынка также продолжают оценивать новость о том, что ряд стран ОПЕК+ намерены добровольно уменьшить добычу с мая по конец года.

"Это дополнительное сокращение означает, что позднее в этом году предложения на рынке станет еще меньше. В результате мы ожидаем, что Brent будет стоить более $100 за баррель во втором полугодии", - написали аналитики нидерландского банка ING.