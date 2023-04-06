Глава ФРБ Сент-Луиса констатировал спад напряженности после краха Silicon Valley Bank

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Финансовая напряженность в США выросла в последние недели, однако ответ американских регуляторов был быстрым и соответствующим ситуации, заявил на мероприятии в Арканзасе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард. Его выступление приводит сайт ФРБ.

"Регуляторы готовы принять дальнейшие меры в случае необходимости", - заверил Буллард.

Некоторые индикаторы финансового стресса выросли вслед за крахом Silicon Valley Bank в марте, но к настоящему времени они уже снизились, отметил он.

"Дальнейшие макропруденциальные меры помогут сдерживать финансовую напряженность, а выверенная монетарная политика продолжит содействовать ослаблению инфляции", - сказал Буллард.

По его словам, статданные по американской экономике в основном продолжают показывать, что она остается сильнее, чем ожидалось, при том что инфляция в США по-прежнему слишком высока.

Ранее на этой неделе Буллард заявил, что подъем цен на нефть вслед за неожиданным решением ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи может сделать "чуть более сложной" работу Федеральной резервной системы по борьбе с высокой инфляцией.

По его мнению, базовая процентная ставка ФРС, составляющая в настоящее время 4,75-5%, должна быть поднята до 5,5-5,75%.