Минэкономразвития спрогнозировало рост российского ВВП по итогам 2023 года

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение Всемирным банком прогноза по динамике ВВП РФ на 2023 год закрепляет тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики, динамика за январь-февраль позволяет ожидать рост в 2023 году, говорится в комментарии Минэкономразвития к докладу Всемирного банка.

Всемирный банк 6 апреля улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, ожидая теперь снижение лишь на 0,2% вместо спада на 3,3% в январской версии прогноза. Одновременно несколько ухудшен прогноз ВБ по росту российского ВВП на 2024 год - до 1,2% с 1,6%. В 2025 году российская экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 0,8%

"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ (МВФ в конце января улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году до роста на 0,3% вместо спада на 2,3%, в 2024 году ожидает рост на 2,1% - ИФ) - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес", - отметили в Минэкономразвития.

"В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП РФ уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", - комментируют в Минэкономразвития свои ожидания по динамике ВВП РФ в 2023 году (министерство планирует представить уточненный прогноз в апреле).

В министерстве также подчеркнули, что "стратегическая задача - не просто адаптироваться к текущим условиям, а вывести экономику на новые рубежи". "На достижение этой цели сейчас "заточены" все наши основные инструменты поддержки инвестиций", - говорится в сообщении.

Российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%.

Снижение ВВП в феврале 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,1% в годовом сравнении после спада на 3,2% в январе. Спад ВВП за январь-февраль 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 3,2%. При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в феврале остался на уровне января (в январе был рост на 0,2%).

Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике российского ВВП в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,0% с ростом на 1,3% в 2024 году.