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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Банки США продолжают сокращать привлечение средств у ФРС в рамках кредитных программ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американские банки привлекли в совокупности $149 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы за неделю, которая завершилась 5 апреля, сообщает MarketWatch.

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На предыдущей неделе объем составлял $154 млрд, еще неделей ранее - $164 млрд, по данным Федрезерва.

Сокращение объема заимствований указывает на то, что спрос на ликвидность стабилизировался, а напряженность ситуации в финансовой системе пошла на спад.

Как сообщила ФРС, объем заимствований в рамках обычной программы предоставления ликвидности за неделю по 5 апреля составил $69,7 млрд по сравнению со $88,2 млрд неделей ранее. В период банковского кризиса в марте этот показатель достигал $152,9 млрд.

Кроме того, за прошедшую неделю банки привлекли $79 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом вслед за крахом SVB. На предыдущей неделе объем составлял $64,4 млрд.

ФРС США
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