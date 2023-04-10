Банк России оценил чувствительность банков к росту доходности облигаций

Даже при стрессе это не окажет значимого влияния, российский рынок изолирован из-за санкций считает ЦБ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России на фоне банковского кризиса в США оценил потенциальное влияние роста процентных ставок на достаточность капитала российских кредитных организаций: даже в стрессовом сценарии снижение норматива произойдет только у восьми банков, на долю который приходится 0,62% активов сектора.

Свои оценки ЦБ представил в обзоре рисков финансовых рынков.

"Рост инфляции по всему миру привел к переходу большинства центральных банков развитых стран к жесткой денежно-кредитной политике. Рост процентных ставок приводит к отрицательной переоценке облигационного портфеля банков, что отражает потерю в доходности и более низкий потенциальный объем ликвидных средств в распоряжении банка. Так, резкий отток депозитов со счетов кредитной организации может привести к тому, что у нее окажется недостаточно текущих средств для покрытия оттока, и ей понадобится реализовывать активы по рыночным ценам, которые будут значительно ниже цен их покупки", - отмечает ЦБ.

Регулятор считает, что для России эффекты заражения из-за проблем банков в западных странах существенно ограничены, поскольку российский финансовый рынок в значительной степени изолирован в связи с действием санкций и ответных мер валютного регулирования.

"Но по-прежнему чувствительным для нас каналом влияния является возможное сокращение мировых цен и спроса на товары нашего экспорта в случае мировой рецессии. Вероятность такого сценария в последнее время выросла, но по-прежнему невысока. Однако из ситуации на глобальных рынках можно сделать полезные выводы и для нашей политики", - говорится в обзоре.

Для оценки потенциальной чувствительности российской банковской системы к гипотетическому росту доходности облигаций Банк России проанализировал влияние отрицательной переоценки портфеля облигаций на достаточность капитала.

Рост доходностей всех рублевых облигаций в портфелях банковского сектора в среднем на 5 п.п. потенциально приведет к отрицательной переоценке портфелей этих ценных бумаг примерно на 910 млрд рублей (в предположении, что часть бумаг удерживается до погашения и отражается по балансовой стоимости). Снижение стоимости портфелей ценных бумаг в данном случае не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности. Также это не приведет к снижению нормативов достаточности капитала (Н1.0; Н1.1; Н1.2) ниже нормативного значения ни у одного из банков.

Был просчитан и более рисковый сценарий, аналогичный ситуации в США, когда банкам пришлось продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. В этом случае общая отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банковской системы будет более существенной. При таком сценарии рост доходности на 5 п.п. приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 1,58 трлн рублей. Вследствие этого лишь у 8 банков (на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора) один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения.

"В случае реализации подобного стрессового сценария Банк России будет готов поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020-го и 2022 годов", - заявили в ЦБ.