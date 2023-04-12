Оборот ГК Softline в 2022 году упал на 9,1% до 70,7 млрд рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Оборот российской группы компаний Softline в 2022 году по МСФО снизился на 9,1% и составил 70,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Снижение оборота компания связывает с уходом значительного числа иностранных производителей ПО с российского рынка. Так, это направление бизнеса компании за год снизилось на 20%, до 48 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA сократилась на 28%, до 2,6 млрд рублей. Рентабельность по показателю (как % от валовой прибыли) составила 20,1% против 30,2% в 2021 году.

Валовая прибыль выросла на 3%, до 12,3 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла в 6,7 раза, достигнув 6,5 млрд рублей.

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве.

Российская компания была частью основанной Боровиковым международной группы Softline, которая летом 2022 года была разделена на российский и международный бизнес. Российский бизнес после разделения был продан Боровикову за символический $1, международный – продолжил работу, сменив название на Noventiq.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Софтлайн" (головная компания российской ГК) принадлежит ООО "Аталайя", которой владеет Боровиков.

В апреле основатель российской Softline Игорь Боровиков и группа инвесторов приняли решение продать 100% компании фонду под управлением независимой управляющей компании ООО "ТЕТИС Кэпитал" (принадлежит АО "Тринфико"). Планируется, что сделка будет полностью завершена до 30 апреля этого года. Сумма предстоящей сделки не называется.