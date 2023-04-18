В ЦБ отметили приближение динамики ВВП РФ к оптимистичной части прогноза на 2023 год

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Динамика российского ВВП, судя по данным за первый квартал 2023 года, ближе к "оптимистичной" части диапазона прогноза ЦБ на весь этот год (от -1% до +1%), заявил в ходе подкаста "Легкие деньги" на "Первом канале" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Первый квартал, те оперативные данные, которые мы имеем, указывают на то, что в целом ситуация складывается, скорее, в более оптимистичной части этого диапазона", - сказал он.

ЦБ в феврале улучшил прогноз динамики ВВП страны на 2023 год: ожидания от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке, 28 апреля.

Минэкономразвития на прошлой неделе улучшило ожидания по динамике российской экономики на 2023 год, прогнозирует рост ВВП на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%).