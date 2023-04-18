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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в 4,29 руб. на акцию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,29 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,188 млрд рублей.

Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлен 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров компании.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата и формат годового собрания акционеров "Совкомфлота" пока не определены.

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Совкомфлот
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